President Cuba: we verdedigen vaderland tot laatste druppel bloed

"Cuba bereidt zich voor en staat klaar om het vaderland tot de laatste druppel bloed te verdedigen." Dat schreef de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel op X.

Eerder zondag had de Amerikaanse president Donald Trump Cuba aangeraden een deal te sluiten "voordat het te laat is", zo schreef hij op Truth Social. Er gaat geen olie of geld uit Venezuela meer naar Cuba, voegde hij daaraan toe.

"Cuba is een onafhankelijke, vrije en soevereine natie", benadrukte Díaz-Canel in zijn bericht. "Niemand zal voor ons bepalen wat wij moeten doen."

De Cubaanse president wees erop dat zijn land niemand aanvalt, terwijl de Verenigde Staten Cuba al 66 jaar lang bedreigen en economische sancties opleggen. "Cuba bedreigt niemand, maar is bereid het vaderland tot de laatste druppel bloed te verdedigen."