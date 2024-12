Opnieuw vertrekt topfunctionaris bij Boeing, vijfde in korte tijd

ARLINGTON (ANP/BLOOMBERG/RTR) - Opnieuw stapt een topfunctionaris van Boeing op. Susan Doniz, hoofd informatietechnologie bij de vliegtuigfabrikant, gaat het bedrijf per direct verlaten. Dat heeft topman Kelly Ortberg in een bericht aan medewerkers laten weten. Doniz is de vijfde topfunctionaris die Boeing verlaat, sinds Ortberg in augustus aantrad als nieuwe topman van het geplaagde bedrijf.

Doniz werkte sinds 2020 bij Boeing, nadat zij eerder een vergelijkbare functie had bij de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas Airways.

Boeing ligt sinds januari onder vuur nadat een deurpaneel van een 737 MAX 9 tijdens een vlucht was losgekomen. Daarna zijn ook andere incidenten met vliegtuigen van Boeing geweest, zoals problemen met landingsgestellen en wielen. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft het toezicht op Boeing nu verscherpt. Robert 'Kelly' Ortberg verving in augustus Dave Calhoun, die eerder dit jaar al zijn vertrek aankondigde in verband met alle problemen bij het bedrijf.

Eerder deze maand vertrok Ziad Ojakli al bij de Amerikaanse fabrikant. Hij was hoofd overheidszaken en in die rol toplobbyist namens Boeing. Daarnaast werd vorige maand bekend dat Elizabeth Lund in december met pensioen gaat. Zij was verantwoordelijk voor de kwaliteit van commerciële vliegtuigen. Andere topfunctionarissen die het bedrijf verlieten waren Ted Colbert en Brian Besanceney, verantwoordelijk voor respectievelijk de defensietak van en de communicatie binnen Boeing.