Burgemeester Valkenburg sprak meteen politie na drama kerstmarkt

VALKENBURG (ANP) - Burgemeester Daan Prevoo van het Limburgse Valkenburg, waar een van de drukst bezochte kerstmarkten van West-Europa plaatsvindt, is "geschrokken van de gebeurtenissen" in het Duitse Maagdenburg. Daar vielen tot nu toe vier doden en tientallen zwaargewonden na een waarschijnlijke aanslag op een kerstmarkt. "Ik heb vrijdagavond dan ook meteen overleg gehad met de politie en de gemeentelijke diensten", zegt Prevoo.

"We zijn uiteraard extra alert, maar rond onze kerstmarkt zijn de veiligheidsmaatregelen al hoog, omdat we in Nederland op dreigingsniveau 4 zitten", aldus de burgemeester. "De locatie en omgeving van de markt heb ik bij de start van het evenement op 15 november uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. "Daarnaast liggen er al betonblokken en barriers op de toegangswegen en hangen er drones in de lucht. Ook op de grond is zichtbaar en onzichtbaar toezicht aanwezig."

Volgens Prevoo is de kerstmarkt in Valkenburg, met jaarlijks 700.000 bezoekers, de grootste van West-Europa.