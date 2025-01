Oproep Brekelmans aan bedrijven: denk over hulp aan Defensie

UTRECHT (ANP) - Bedrijven zouden zich moeten afvragen hoe ze in geval van oorlog Defensie kunnen helpen. Ook moeten ze zich voorbereiden op een dagenlange stroom- of internetstoring, vindt defensieminister Ruben Brekelmans. "Voorheen - in tijden van vrede - was de vraag wat de krijgsmacht voor de samenleving kon doen. Maar nu - in deze grijze zone tussen vrede en oorlog - is het de vraag wat u voor de krijgsmacht kunt doen."

De inzet van bedrijven is "onmisbaar" om Nederland weerbaar te maken, hield Brekelmans hun vrijdag op een symposium in Utrecht voor. Het kabinet hamert er al langer op dat ook de samenleving zich beter moet kunnen verweren en aanvallen moet kunnen incasseren. Dat zou nodig zijn nu vijanden als Rusland westerse landen steeds vaker proberen te ontregelen door bijvoorbeeld sabotage.

"Voor een echt weerbare samenleving hebben we iedereen nodig", stelde Brekelmans. Niet alleen de defensie-industrie en de bedenkers van militaire innovaties, maar ook "bedrijven die de energie, communicatie en voedsel voor onze militairen garanderen. Werkgevers die zorgen dat medewerkers als reservist kunnen dienen. Zo zijn er talloze voorbeelden".

Weerbaarheid

Bedrijven moeten nu vast nadenken over oorlog, zei de defensieminister. "Wat kunt in geval van oorlog bijdragen aan de krijgsmacht? Wat kunt u leveren en weten Defensie en u elkaar dan te vinden?"

Brekelmans sprak op het zogeheten Mauritssymposium, waar bedrijven en kennisinstellingen zich buigen over weerbaarheid. Het overleg is volgens hem "een belangrijk moment" in de aanloop naar de NAVO-top in juni in Den Haag, waar weerbaarheid ook een belangrijk thema moet worden.