Oracle maakt goede sier met cijfers op licht hoger Wall Street

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met bescheiden winsten gesloten. Bemoedigende kwartaalcijfers van softwareconcern Oracle wakkerden optimisme aan over groei van de AI-sector, waar ook andere techbedrijven van profiteerden. Tegelijkertijd speelden op de markten zorgen op over handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en veel andere landen.

De Dow-Jonesindex steeg 0,2 procent tot 42.967,62 punten. De bredere S&P 500 won 0,4 procent tot 6045,26 punten en techbeurs Nasdaq sloot 0,2 procent hoger op 19.662,48 punten.

Oracle verhoogde na een goed slotkwartaal van zijn gebroken boekjaar de omzetverwachtingen voor het nieuwe jaar. Het bedrijf profiteerde van de toegenomen vraag naar zijn clouddiensten die nieuwe toepassingen van kunstmatige intelligentie ondersteunen. Het aandeel schoot ruim 13 procent omhoog.