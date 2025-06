Senator verwijderd bij persgesprek minister Noem in Los Angeles

LOS ANGELES (ANP) - Een Democratische senator uit Californië is donderdag tijdens een persconferentie van minister van Binnenlandse Veiligheid Kristi Noem uit de zaal verwijderd. Hij verstoorde volgens The Washington Post het persgesprek in Los Angeles, waar Noem de arrestaties van migranten verdedigde, die in de stad voor veel onrust hebben gezorgd.

Het kantoor van senator Alex Padilla laat weten dat hij met geweld werd verwijderd door agenten toen hij een vraag wilde stellen. Hij is daarna naar de grond gewerkt en geboeid. Hij zou niet zijn aangehouden en vrij snel weer zijn vrijgelaten. Volgens een woordvoerder van Noem identificeerde Padilla zich niet toen hij het persgesprek verstoorde en dachten agenten dat hij de minister mogelijk wilde aanvallen.

Op beelden is te zien en te horen dat Padilla roept "ik ben senator Alex Padilla, ik heb een vraag voor de minister" op het moment dat hij zaal wordt uitgewerkt.