Californië klaagt Trump aan om blokkeren verbod op benzineauto's

SACRAMENTO (ANP/AFP) - Californië heeft de regering-Trump aangeklaagd omdat de Amerikaanse president een wet van de staat blokkeert die vanaf 2035 benzineauto's verbiedt. Volgens de Californische procureur-generaal Rob Bonta is die beslissing van het Witte Huis illegaal.

Californië had een uitzonderingspositie waardoor de staat strengere emissie-eisen kon stellen dan in de federale wet tegen luchtvervuiling. Dat gaf de mogelijkheid om in 2022 een wet aan te nemen die stapsgewijs toewerkt naar het verplichten van de verkoop van volledig emissieloze auto's vanaf 2035.

De Republikeinse meerderheid in het Amerikaanse Congres trok die vrijstelling voor Californië echter in. Donderdag ondertekende president Donald Trump resoluties die de Californische regelgeving voor auto's zonder verbrandingsmotoren blokkeert.

Bonta beschuldigt Trump van het voeren van een "verdeeldheid zaaiend, partijdig beleid" dat "onze levens, onze economie en ons milieu op het spel zet".