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Oud-eigenaar British Steel dreigt met juridische stappen tegen VK

Economie
door anp
zondag, 19 juli 2026 om 13:43
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BEIJING (ANP/AFP) - De Chinese staalproducent Jingye Steel heeft zondag gedreigd juridische stappen te nemen tegen de Britse regering vanwege de nationalisering van British Steel. Het Verenigd Koninkrijk heeft British Steel, dat in handen was van de Jingye Group, donderdag volledig genationaliseerd om de toekomst van de staalproductie in het land te garanderen.
In een verklaring beschuldigde Jingye de Britse regering van het "met voeten treden van internationale investeringsregels" en "pure diefstal". "Jingye behoudt zich alle wettelijke rechten voor, verdedigt zijn wettelijke rechten en belangen krachtig en zal via juridische weg tot het uiterste gaan om volledige compensatie af te dwingen", aldus het bedrijf.
Jingye verloor vorig jaar april de zeggenschap over British Steel toen de Britse regering ingreep bij het bedrijf. De fabriek in Scunthorpe in het noorden van Engeland dreigde te moeten sluiten, nadat Jingye had verklaard dat die financieel niet langer levensvatbaar was.
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