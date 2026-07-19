Pogačar en Vingegaard ondergaan 's nachts dopingcontrole

CHAMPAGNOLE (ANP/BELGA) - De nummer 1 en 2 in het klassement van de Tour de France zijn midden in de nacht gecontroleerd op doping. Geletruidrager Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) werd om 05.00 uur in de ochtend nabij de start in Champagnole gecontroleerd. Zijn grootste concurrent Jonas Vingegaard van Visma-Lease a Bike onderging om 02.00 uur 's nachts een controle.

Met name Vingegaard was niet te spreken over het tijdstip van de controle. "Ik had geen erg goede nacht", stelde Vingegaard tegen de media. "Ik had dopingcontrole om 2 uur 's nachts. Dat was niet ideaal. Ik dacht eerst dat dat niet toegelaten was, maar blijkbaar is het dat wel."

"Het is goed dat ze ons testen, maar als het de prestatie aantast, is het dat niet meer", aldus Vingegaard. "Het heeft ongeveer veertig minuten geduurd. En daarna heb ik nog wat tijd nodig gehad om weer in slaap te vallen."

Pogačar stelde dat hij ook maar weinig geslapen heeft. "Het was niet leuk om middenin een mooie droom wakker te worden gemaakt", zei hij tegen Eurosport.