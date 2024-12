Oud-minister Cora van Nieuwenhuizen kondigt pensioen aan

DEN HAAG (ANP) - Cora van Nieuwenhuizen, oud-minister en sinds 2021 voorzitter van de brancheorganisatie van energiebedrijven Energie-Nederland, heeft haar pensioen aangekondigd. Van Nieuwenhuizen (1963) treedt op 1 oktober volgend jaar af als voorzitter van Energie-Nederland. Volgens de organisatie heeft Van Nieuwenhuizen aangegeven niet beschikbaar te zijn voor een tweede termijn.

"Na vele jaren met hart en ziel gewerkt te hebben aan onderwerpen die mij zeer dierbaar zijn, is het tijd om een nieuwe fase in mijn leven in te luiden. Mijn pensioen zal mij de ruimte geven om meer tijd door te brengen met mijn familie, vrienden, en met persoonlijke passies die ik al te lang heb moeten uitstellen. Het is een voorrecht geweest om bij te dragen aan de energietransitie en de versterking van onze sector", verklaart Van Nieuwenhuizen.

Van Nieuwenhuizen was van oktober 2017 tot augustus 2021 minister van Infrastructuur en Waterstaat in kabinet-Rutte III. Van 2010 tot en met 2014 was Van Nieuwenhuizen lid van de Tweede Kamer voor de VVD. Tussen 2014 en 2017 was ze lid van het Europees Parlement. In februari vorig jaar werd bekend dat Van Nieuwenhuizen borstkanker had.