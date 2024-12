Veldkamp snapt dat Israël tijdelijk deel Syrië bezet

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet heeft begrip voor het Israëlische militaire ingrijpen in Syrië na de val van het regime van president Bashar al Assad. Israël heeft de afgelopen dagen honderden militaire doelen in het buurland aangevallen en een bufferzone op de Golanhoogte bezet. Dat laatste moet wel tijdelijk zijn, benadrukte minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) in de Kamer.

Hij erkende de veiligheidszorgen van Israël na de onverwacht snelle opmars van de rebellen van HTS waarvan de leider begon bij terreurgroep al-Qaeda. Israël bombardeerde onder meer munitieopslagplaatsen en militaire bases om naar eigen zeggen te voorkomen dat die in handen van "terroristen" zouden vallen.

Ook trokken Israëlische militairen een bufferzone binnen op de Golan waar VN-blauwhelmen toezicht hielden op een wapenstilstand. Israël heeft daar nu defensieve posities ingenomen, zei de minister. "Het moet wel een tijdelijk verschijnsel zijn." Israël heeft de Golanhoogte na de oorlog van 1973 ingenomen.

Op de vraag van Kati Piri (GroenLinks-PvdA) wat de minister onder tijdelijk verstaat, zei Veldkamp dat dat afhangt van de veiligheidssituatie. Ook moet de houding van omliggende landen dan constructief zijn. Kamerleden van onder meer DENK, GroenLinks-PvdA, Volt en D66 wezen erop dat de Israëlische acties in strijd zijn met het internationaal recht.