Oud-minister De Geus gaat bemiddelen in grondcao-conflict KLM

AMSTELVEEN (ANP) - Voormalig minister Aart Jan de Geus gaat bemiddelen bij overleg over een nieuwe cao voor het grondpersoneel van KLM. Dat heeft de luchtvaartmaatschappij dinsdag laten weten. In september legden grondmedewerkers meermaals het werk neer uit onvrede bij vakbonden FNV en CNV over een akkoord dat KLM sloot met drie andere vakbonden.

Die stakingen leidden tot het schrappen van honderden vluchten. Eind vorige maand schortten FNV en CNV nieuwe acties op om door te onderhandelen onder leiding van een bemiddelaar.

De Geus was van 2002 tot 2007 in verschillende kabinetten-Balkenende minister van Sociale Zaken. Het doel is om voor 1 november "tot een oplossing te komen die door alle betrokken partijen gedragen wordt", aldus KLM. De vakbonden waarmee eerder een akkoord werd gesloten, De Unie, NVLT en VKP, worden daarbij betrokken.

"KLM heeft vertrouwen in een constructief verloop en een uitkomst die recht doet aan de belangen van alle partijen", stelt de luchtvaartmaatschappij.