Europese leiders staan stil bij gebeurtenissen 7 oktober

Samenleving
door anp
dinsdag, 07 oktober 2025 om 10:32

LONDEN/PARIJS (ANP) - De Britse premier Keir Starmer en de Franse president Emmanuel Macron hebben op X stilgestaan bij de gebeurtenissen van 7 oktober 2023. Starmer spreekt over de "ergste aanval op het Joodse volk sinds de Holocaust", Macron over een "gruweldaad" die nooit meer mag plaatsvinden.
Op die datum voerde Hamas een verrassingsaanval uit op Israël. Daarbij vielen ruim 1200 doden, vooral burgers. Ook namen de aanvallers ongeveer 250 gijzelaars mee naar de Gazastrook. "De tijd verzacht niet het kwaad dat we die dag zagen", schrijft Starmer. De premier stelt dat ook Joodse gemeenschappen in zijn land te maken hebben gekregen met toenemend antisemitisme.
"Twee jaar na de onbeschrijflijke gruweldaden van Hamas-terrorisme is de pijn nog steeds diep", schrijft ook de Franse president Macron. Hij pleit voor een wapenstilstand en de onmiddellijke vrijlating van gijzelaars. "We leven mee met het verdriet van de nabestaanden en de angst van degenen die nog wachten."
