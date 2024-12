Oud-topman Japanse autofabrikant Suzuki overleden

TOKIO (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Oud-topman Osamu Suzuki, die bijna vijf decennia leiding gaf aan de gelijknamige Japanse auto- en motorenfabrikant, is op 94-jarige leeftijd overleden. Hij overleed op eerste kerstdag aan lymfoom, een vorm van kanker, aldus Suzuki Motors.

Osamu Suzuki werd geboren als Osamu Matsuda en nam de familienaam van zijn vrouw Shoko Suzuki aan na hun huwelijk, een gewoonte die gebruikelijk is in Japan als er geen mannelijke erfgenamen zijn in een familiebedrijf. De voormalige bankier sloot zich in 1958 aan bij het bedrijf dat door de grootvader van zijn vrouw was opgericht en werkte zich op tot president, twee decennia later.

In de jaren zeventig redde hij het bedrijf van de rand van de afgrond door concurrent Toyota Motor ervan te overtuigen motoren te leveren die voldeden aan de nieuwe emissievoorschriften, maar die Suzuki Motor nog moest ontwikkelen. Meer succes volgde met de lancering van de Suzuki Alto in 1979, die een enorme hit werd. Tijdens zijn lange ambtstermijn vormde hij partnerschappen met General Motors en Volkswagen om voertuigen te verkopen in Noord-Amerika en Europa en maakte hij gebruik van de expertise van Suzuki Motor op het gebied van kleine auto's om een ​​dominant marktaandeel in India op te bouwen.