In een theezakje zitten miljarden microplasticdeeltjes en die komen in je lichaam terecht

Weinig onschuldiger dan een kopje thee, zou je denken. Maar ook daar zit iets in dat mogelijk niet zo gezond is. Er zijn namelijk miljarden microplasticdeeltjes aangetroffen in theezakjes.

Een nieuwe studie onder leiding van onderzoekers van de Autonome Universiteit van Barcelona (UAB) in Spanje heeft aangetoond dat theezakjes miljarden micro- en nanoplasticdeeltjes kunnen afgeven in elke milliliter water waarin ze worden ondergedompeld.

Deze aantallen lijken misschien verrassend hoog, maar ze liggen in lijn met eerder onderzoek naar de combinatie van plastics en hoge temperaturen, zoals plasticbakjes die in de magnetron worden geplaatst.

Drie soorten theezakjes werden getest. Theezakjes die voornamelijk uit polypropyleen bestaan, gaven ongeveer 1,2 miljard deeltjes per milliliter af, met een gemiddelde grootte van 136,7 nanometer. Cellulosezakjes gaven gemiddeld 135 miljoen deeltjes per milliliter af, met een grootte van ongeveer 244 nanometer. Nylon-6-theezakjes gaven doorgaans 8,18 miljoen deeltjes per milliliter af, met een grootte van ongeveer 138,4 nanometer.

De onderzoekers testten ook hoe de plasticdeeltjes interacteerden met menselijke darmcellen. Ze ontdekten dat bij cellen die slijm produceren de absorptieniveaus hoog genoeg waren om de plastics de celkern te laten bereiken – een nuttige ontdekking voor het beoordelen van de effecten van de plastics op de gezondheid.

"De polymeerstructuur van micro- en nanoplastics beïnvloedt hun biologische interacties aanzienlijk, wat leidt tot uiteenlopende effecten op organen, weefsels en cellen", schrijven de onderzoekers. "Deze effecten kunnen leiden tot specifieke toxiciteitsprofielen, immuunreacties en langdurige gezondheidseffecten zoals genotoxiciteit en kankerverwekkendheid."

Bron: Science Alert