Oud-voorzitter FNV Tuur Elzinga kritisch op onderzoek bij bond

UTRECHT (ANP) - Oud-voorzitter van FNV Tuur Elzinga is kritisch op het onderzoek naar de perikelen bij de vakbond, waardoor hij en andere bestuurders eerder dit jaar moesten plaatsmaken voor een interim-bestuur. Hij heeft alleen nog maar een onderzoekssamenvatting kunnen lezen, maar noemt die in een interne brief "teleurstellend" en spreekt van "gebrek aan duidelijkheid".

"Veel lezers zullen nog niet ervaren dat hiermee 'de onderste steen boven' is gekomen", stelt Elzinga in de brief waarover De Telegraaf dinsdag ook schreef.

Personeel van FNV beklaagde zich eerder over de sociale veiligheid, nadat vicevoorzitter Zakaria Boufangacha naar verluidt onterecht was beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Daarop besloten FNV'ers te staken, waarbij ze ook eisten dat het bestuur zou terugtreden.

Schade

Elzinga vindt dat er door de hele situatie "grote schade aan personen en de FNV is toegebracht". Hij verwacht ook dat FNV aangifte zal doen.

Volgens de onderzoekers is van smaad of laster evenwel geen sprake, "omdat er op basis van de feiten en omstandigheden niet vaststaat dat sprake is van het bewust aantasten van de eer en goede naam". Ze vinden wel dat de beschuldigingen niet op feiten waren gebaseerd. Maar ze denken ook dat de onderzochte kwesties "een uiting zijn van een dieperliggend conflict" binnen FNV.

Elzinga blijft na het lezen "met prangende vragen" zitten. De onderzoekers zeiden tegenstrijdige en soms leugenachtige verklaringen te hebben gekregen. "Ik krijg graag de bevestiging dat een en ander niet op mij van toepassing is", schrijft hij daarover. Uiteindelijk hoopt hij dat er snel weer een nieuwe verkiezing voor het FNV-voorzitterschap kan komen. Daarvoor is hij ook kandidaat.