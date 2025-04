Stevige plussen op Wall Street na veel bedrijfsresultaten

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse aandelenmarkten zijn dinsdag met stevige plussen gesloten. Beleggers verwerkten een stroom van bedrijfsresultaten, waarbij de aandacht vooral uitging naar uitlatingen over de impact van de importheffingen. Daarnaast kregen de markten de bevestiging van handelsminister Howard Lutnick dat president Donald Trump een decreet zal ondertekenen dat autofabrikanten die voertuigen in de VS bouwen, gedeeltelijk vrijgesteld worden van nieuwe heffingen.

Aandelen van autofabrikanten reageerden evenwel nauwelijks op de mogelijk lagere tarieven. Aandelen van General Motors eindigden bijvoorbeeld 0,6 procent lager nadat het bedrijf sterke kwartaalresultaten rapporteerde, maar zijn jaarprognose introk.

De Dow-Jonesindex sloot 0,8 procent hoger op 40.527,62 punten. De S&P 500-index steeg 0,6 procent tot 5560,83 punten en techbeurs Nasdaq won ook 0,6 procent, tot 17.461,32 punten. De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent voorspelde ook dat China snel 10 miljoen banen zou kunnen verliezen door alle tarieven en gaf aan dat er door Washington vooruitgang is geboekt in handelsakkoorden met andere landen, waaronder Japan en India.

Tot de bedrijven die in trek waren bij beleggers behoorden industrieel conglomeraat Honeywell en verfmaker Sherwin Williams. Hun kwartaalberichten werden goed ontvangen en de aandelen wonnen elk zo'n 5 procent. Ook Coca-Cola sloot hoger dankzij beter dan verwachte cijfers.

Het Nederlandse NXP gaf eveneens inzage in de boeken. De chipfabrikant met beursnotering in New York waarschuwde voor "zeer onzekere" omstandigheden vanwege de handelsonrust en kondigde het vertrek aan van zijn topman. Beleggers zetten het aandeel zo'n 7 procent lager.

Spotify zakte 3,5 procent. Het muziekstreamingbedrijf boekte in het eerste kwartaal minder winst dan verwacht, ondanks een sterke toename van het aantal abonnees.

Amazon eindigde een fractie lager. Het Witte Huis heeft harde kritiek geuit op het webwinkelconcern om een vermeend plan om de kosten van Trumps tarieven naast de totaalprijs van producten op de website te tonen. Amazon zegt echter dat het dit "nooit heeft overwogen".