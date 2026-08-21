Oudste bank ter wereld doet bod op twee Italiaanse banken

MILAAN (ANP/BLOOMBERG) - Banca Monte dei Paschi di Siena, de oudste bank ter wereld, wil twee van zijn Italiaanse concurrenten overnemen. Met de overnames wil Monte dei Paschi voorkomen dat het zelf wordt overgenomen door de grotere Italiaanse bank Intesa Sanpaolo, die in juni een bod uitbracht.

Monte dei Paschi heeft nu een bod in aandelen uitgebracht op Banco BPM ter waarde van 25,3 miljard euro en een ander afzonderlijk bod op Banca Generali ter waarde van 8,7 miljard euro. Als onderdeel van het plan wil Monte dei Paschi een extra dividend van 4 miljard uitkeren in de vorm van een combinatie van contanten en aandelen uit het belang in de Italiaanse verzekeraar Assicurazioni Generali.

Monte dei Paschi belegt op 29 oktober een vergadering om aandeelhouders om goedkeuring van het plan te vragen. De poging om twee banken tegelijkertijd over te nemen benadrukt hoe topman Luigi Lovaglio van Monte dei Paschi alles op alles zet om een overname door Intesa te dwarsbomen.