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Tennisster Świątek door in Cincinnati na opgave Rybakina

Sport
door anp
vrijdag, 21 augustus 2026 om 8:42
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CINCINNATI (ANP/AFP) - Iga Świątek heeft zich ten koste van Elena Rybakina geplaatst voor de halve finales van het tennistoernooi van Cincinnati. De Poolse zag de mondiale nummer 2 uit Kazachstan binnen een half uur geblesseerd opgeven. De tennissters in Ohio bereiden zich voor op de US Open, dat eind deze maand van start gaat.
Rybakina (27) keek tegen een 4-1-achterstand in de eerste set aan, voordat ze de baan verliet. De tweevoudig winnares van een grandslamtoernooi zou de eerste plaats op de wereldranglijst hebben overgenomen van Aryna Sabalenka, als ze de finale in Cincinnati zou hebben gehaald. Sabalenka werd al in de vierde ronde uitgeschakeld.
Świątek (25), de nummer 5 van de wereld, treft in de halve finales Jessica Pegula. De Amerikaanse versloeg haar landgenote Amanda Anisimova met 6-4 2-6 7-6 (4).
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