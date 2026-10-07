Laadpalen langs de snelweg: straks wel een stekker, maar geen stroom?

Laadbedrijven waarschuwen voor problemen met de stroomvoorziening langs Nederlandse snelwegen. Het FD bericht daarover onder de kop ‘Laadpaalbedrijven waarschuwen: straks geen stroom meer langs snelweg’. Fastned-topman Michiel Langezaal trok eerder al aan de bel over het nieuwe beleid voor snellaadstations en netcongestie. De discussie draait om een eenvoudige vraag: blijft laden onderweg mogelijk als vergunningen opnieuw worden verdeeld?

Vergunningen lopen af

Volgens de door Nederland Elektrisch beschreven kabinetsplannen moeten vergunningen voor laadpunten vanaf medio 2027 worden geveild. Tussen 2028 en 2030 lopen op ruim 150 van de 288 Nederlandse verzorgingsplaatsen bestaande laadvergunningen af. Zonder tijdig ingevoerde wet kunnen die locaties niet opnieuw worden geveild.

Dat is geen administratief detail. Nederland Elektrisch citeert minister Vincent Karremans: wanneer vergunningen aflopen, moeten de laadstations worden verwijderd. Het kabinet wil met nieuwe regels voorkomen dat een groot deel van het laadnetwerk langs snelwegen verdwijnt.

Een veiling bepaalt wie mag laden aanbieden, niet hoeveel stroom beschikbaar is.

Een vergunning is geen stroom

Het nieuwe stelsel voorziet in afzonderlijke vergunningen voor laden, tanken en een gemakswinkel. Per voorziening en per verzorgingsplaats krijgt één aanbieder een vergunning. Volgens het ministerie moet dat ondernemers meer zekerheid geven en een einde maken aan juridische conflicten die investeringen hebben geremd.

Maar duidelijkheid over de exploitant is niet hetzelfde als zekerheid over de stroomvoorziening. De waarschuwing van Fastned gaat juist over losse eindjes in het beleid en netcongestie. Een laadstation heeft niet alleen een plek en een vergunning nodig: voldoende stroom is een onmisbare randvoorwaarde.

Zwaardere aansluitingen kosten tijd

Daarom investeert het ministerie via het Mobiliteitsfonds in zwaardere netaansluitingen op verzorgingsplaatsen. Het programma Stopcontact op Land coördineert aanvragen voor meerdere ondernemers tegelijk. Voor één exploitant kunnen zulke investeringen te groot zijn om binnen de looptijd van een vergunning terug te verdienen.

Daarnaast wil het kabinet verzorgingsplaatsen opnieuw inrichten. De voorbereidingen daarvoor zouden begin 2027 starten; de daadwerkelijke herinrichtingen worden volgens de beschreven plannen pas vanaf 2032 verwacht. Dat is later dan het moment waarop de eerste bestaande laadvergunningen aflopen. Die herinrichting en de aanleg van netaansluitingen zijn overigens niet hetzelfde traject.

Voor de automobilist telt niet wie de veiling wint, maar of de laadpaal werkt.

De cijfers op een rij

Nederland telt volgens de beschreven kabinetsplannen 288 verzorgingsplaatsen. Op ruim 150 locaties lopen laadvergunningen af tussen 2028 en 2030. De geplande veilingkalender omvat 69 laadkavels in 2028, 42 in 2029 en 40 in 2030. Het beoogde begin van de vergunningveilingen is medio 2027.

Geen voorspelde landelijke laadstop

De waarschuwingen zijn geen bewijs dat straks alle snelladers langs de snelweg uitvallen. Ze wijzen op risico’s bij de overgang naar een nieuw stelsel. Voor elektrische rijders is vooral van belang dat nieuwe regels en investeringen de continuïteit van het laden bewaken. Een verzorgd laadplein zonder bruikbare stroomvoorziening schiet zijn doel voorbij.

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