Oudste kerncentrale ter wereld stilgelegd na storing

GENÈVE (ANP/DPA) - De oudste kerncentrale ter wereld, in Zwitserland, is maandag automatisch stilgelegd na een storing. Dat meldt het Zwitserse energiebedrijf Axpo. De exploitant benadrukt dat er geen gevaar voor de bevolking of het milieu is.

De storing deed zich voor in een stoomgenerator in het niet-nucleaire deel van de kerncentrale Beznau, ongeveer 30 kilometer ten noordoosten van Zürich. Als gevolg daarvan was soms waterdamp boven de centrale te zien.

De Zwitserse centrale is in 1969 in gebruik genomen. Het werd in 2012 de oudste nog werkende kerncentrale op de wereld toen die in het Britse Oldbury sloot. De kerncentrale ligt minder dan 7 kilometer van de Duitse grens.

De Zwitserse federale toezichthouder voor nucleaire veiligheid ENSI is op de hoogte gebracht van de storing, aldus Axpo.