President Venezuela wil hard optreden na protesten

CARACAS (ANP/AFP) - De Venezolaanse president Nicolás Maduro roept op tot een "ijzeren vuist" van de staat na protesten tegen de verkiezingsuitslag. Bij de demonstraties tegen Maduro's herverkiezing zijn zeker 25 doden en meer dan 190 gewonden gevallen.

Maduro won de presidentsverkiezingen volgens de officiële uitslag met 52 procent van de stemmen, maar dit klopt volgens de oppositie niet. Die meent bewijs te hebben dat hun kandidaat Edmundo González Urrutia 67 procent van de stemmen heeft gekregen.

De uitslag wordt niet alleen in Venezuela, maar ook in andere landen ernstig in twijfel getrokken. De Europese Unie, de Verenigde Staten en meerdere Latijns-Amerikaanse landen erkennen de uitslag niet. Bovendien zegt een aantal landen dat González Urrutia de winnaar is.