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Overheid investeert 15 miljoen euro in toeleverancier ASML

Economie
door anp
maandag, 28 september 2026 om 7:17
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DEN HAAG (ANP) - Staatsinvesteerder Invest International steekt 15 miljoen euro in het Eindhovense technologiebedrijf KMWE International. De toeleverancier van ASML kan daarbij onder meer zijn productie in Maleisië uitbreiden.
KMWE ontwikkelt en produceert complexe mechanische componenten en systemen voor lucht- en ruimtevaart, de chipindustrie en de medische sector.
Het bedrijf heeft de investering naar eigen zeggen nodig om internationaal concurrerend te blijven. In Maleisië zit het KMWE dicht bij de afzetmarkt. "Maleisië is voor ons een logische keuze vanwege de sterke groei van de hightech- en innovatie-industrie", aldus de financiële topman van KMWE.
"De halfgeleiderindustrie is een van de kroonjuwelen en drijfveren van ons toekomstige verdienvermogen", stelt Melanie Maas Geesteranus, topvrouw van Invest International. Volgens haar heeft Nederland een sleutelpositie opgebouwd in deze sector. "Juist in de tijd van geopolitieke spanningen is het cruciaal dat Nederlandse hightechbedrijven internationaal kunnen blijven groeien."
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