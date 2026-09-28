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PRO probeert opnieuw abortus uit strafrecht te krijgen

Samenleving
door anp
maandag, 28 september 2026 om 7:29
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DEN HAAG (ANP) - PRO probeert opnieuw abortus uit het strafrecht te halen. Kamerlid Lisa Vliegenthart dient maandag, op Internationale Dag van de Veilige Abortus, een voorstel in om dat voor elkaar te krijgen via een wetswijziging.
Daarmee borduurt het PRO-Kamerlid voort op het voorstel van voormalig Kamerlid Corinne Ellemeet. Volgens Vliegenthart moet het uitgangspunt zijn dat abortus zorg is en hoort het daarom niet thuis in het Wetboek van Strafrecht.
Het voorstel draait om artikel 296 uit het Wetboek van Strafrecht. Dat artikel bepaalt dat degene die de abortus uitvoert strafbaar is, tenzij het gebeurt in een speciale kliniek of een ziekenhuis. PRO wil dat het artikel helemaal verdwijnt.
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