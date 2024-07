Paramount gaat akkoord met Skydance-fusie

LOS ANGELES (ANP/BLOOMBERG) - Hollywoodstudio Paramount Global heeft ingestemd om samen te gaan met branchegenoot Skydance Media. Met de deal komt een einde aan een lange reeks van onderhandelingen.

Als onderdeel van de ingewikkelde deal die al maanden in de maak is, stemde Paramount-voorzitter Shari Redstone ermee in om National Amusements van haar familie, dat ongeveer 77 procent van de stemgerechtigde aandelen in Paramount controleert, te verkopen aan de onafhankelijke film- en tv-producent David Ellison voor 2,4 miljard dollar.

In juni klapten de fusiegesprekken tussen Redstone en Ellison, de zoon van mede-oprichter van Oracle Larry Ellison, nog omdat ze het niet eens konden worden over de voorwaarden van een deal. Paramount, dat achter tal van films en televisiezenders als CBS, MTV en Nickelodeon zit, is een van de grote Hollywoodstudio's. Het bedrijf kampt echter met een zwakke reclamemarkt en een terugloop in de hoeveelheid kabelabonnementen in de Verenigde Staten. Ook had Paramount moeite te herstellen van de maandenlange stakingen in Hollywood vorig jaar.