Kamerlid Eric van der Burg is eerste Zomergast

Kamerlid en oud-staatssecretaris van asielzaken Eric van der Burg schuift als eerste gast aan in het VPRO-programma Zomergasten. Dat gebeurt op 21 juli, heeft de omroep maandag bekendgemaakt.

Peter van Ingen interviewt Van der Burg over zijn favoriete televisieavond. "Zomergasten stond op mijn bucketlist. Deze zomer is een goed moment; ik wil praten over verantwoordelijkheid nemen, leiderschap en positief naar de toekomst kijken. Dat is wat we nu nodig hebben. Daarom wil ik rolmodellen en leiders laten zien die daartoe inspireren. Ook films en musicals inspireren mij: Les Misérables is het belangrijkste verhaal van mijn leven", zegt Van der Burg in een persbericht.

Het nieuwe seizoen zou eigenlijk worden gepresenteerd door Adriaan van Dis, maar die is afgehaakt omdat hij last heeft van "extreme duizelingen". De presentatie wordt overgenomen door oud-presentatoren, onder wie Janine Abbring, Jelle Brandt Corstius, Hanneke Groenteman en Joris Luyendijk.