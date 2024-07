Griekse basketballers met NBA-ster Antetokounmpo naar Spelen

PIRAEUS (ANP/RTR) - De Griekse basketballers keren na zestien jaar weer terug op de Olympische Spelen. In een van de vier finales om een ticket voor Parijs 2024 versloeg de ploeg in Piraeus Kroatië met 80-69. De topschutter aan Griekse kant was de NBA-ster Giannis Antetokounmpo. De vedette van Milwaukee Bucks was goed voor 23 punten.

Uit andere finales voegden Puerto Rico, Spanje en Brazilië zich bij de acht landen waarvan de deelname al vaststond. Griekenland komt op de Spelen in een groep met Australië, Canada en Spanje, dat zich in Valencia door een overwinning op de Bahama's (86-78) voor de zevende keer op rij kwalificeerde voor het olympisch basketbaltoernooi. Voor forward Rudy Fernández worden het zijn zesde Spelen. Geen mannelijke basketballer deed dat vóór hem.

Brazilië miste het toernooi in Tokio, maar keert in Parijs weer terug op de Spelen dankzij een 94-69-overwinning op Letland in Riga. De Zuid-Amerikanen openen hun olympisch toernooi op 27 juli in Lille tegen gastland Frankrijk. De andere ploegen in die groep zijn Duitsland en Japan.

Puerto Rico versloeg Litouwen in San Juan en neemt voor het eerst sinds 2004 weer deel aan de Spelen. Dat doet het team in een groep met titelverdediger Verenigde Staten, Servië en Zuid-Soedan.