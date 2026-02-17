ECONOMIE
Paramount stijgt op Wall Street na nieuwe gesprekken met Warner

Economie
door anp
dinsdag, 17 februari 2026 om 15:48
anp170226124 1
NEW YORK (ANP) - Entertainment- en mediaconcern Paramount Skydance ging dinsdag omhoog op de beurzen in New York. Branchegenoot Warner Bros. Discovery verklaarde de verkoopgesprekken met Paramount tijdelijk te heropenen na het aangepaste overnamebod van het moederbedrijf van tv-zender CBS. Paramount klom 5,6 procent en Warner won 2,9 procent. Netflix steeg 0,8 procent.
Warner stemde eerder al in om alleen de studio's en de streamingdienst HBO Max te verkopen aan Netflix voor bijna 83 miljard dollar. Paramount wil ruim 108 miljard dollar neertellen voor het hele bedrijf en zei onlangs de boete van 2,8 miljard dollar te zullen betalen die Warner aan Netflix verschuldigd is als het de deal met de streamingdienst beëindigt.
Beleggers deden het rustig aan na het lange weekend. Maandag waren de Amerikaanse beurzen gesloten vanwege President's Day. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent hoger op 49.567 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,1 procent tot 6842 punten en techbeurs Nasdaq klom een fractie tot 22.557 punten.
