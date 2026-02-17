OM eist 14 jaar cel voor moord op Haagse garagehouder in 1992

DEN HAAG (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag veertien jaar cel geëist tegen de 71-jarige Ruben B. voor betrokkenheid bij de moord op garagehouder Louis 'Loek' van Dam in 1992 in Den Haag. De 64-jarige Van Dam werd op 27 januari van dat jaar in zijn garage in de Kritzingerstraat van achteren doodgeschoten met zes kogels, twee in zijn achterhoofd en vier in zijn rug. "Loek van Dam is geëxecuteerd zonder de moordenaar in zijn ogen te kunnen kijken", zei de officier van justitie.

Volgens het OM kon B. het niet verkroppen dat zijn vrouw hem wilde verlaten voor Van Dam. "Als de verdachte dit deed om zijn huwelijk te redden, deed hij dit niet uit liefde voor zijn vrouw, maar om zijn geknakte ego enigszins overeind te houden", zei de officier.

B. was in 1992 ook al eens verdachte in de zaak. Nadat de politie in 2022 nieuwe informatie kreeg van een anonieme getuige, werd hij in maart 2025 opnieuw aangehouden. Volgens B. heeft hij het slachtoffer wel bedreigd, maar heeft hij niks te maken met de moord.