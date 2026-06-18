Parfumketen Douglas somberder over winst door prijsbewuste klant

DÜSSELDORF (ANP) - Parfumerie- en cosmeticawinkelketen Douglas is somberder over de resultaten dit jaar. Door onzekerheid over de economische gevolgen van oorlogen kijken consumenten kritischer naar de prijs. Daardoor stelt het bedrijf onder andere zijn verwachtingen over de winstgevendheid en omzet naar beneden bij.

"Door de aanhoudende geopolitieke en macro-economische onzekerheid blijven veel klanten prijsbewust en stellen ze hun aankopen vaak uit in afwachting van aanbiedingen", zegt Sander van der Laan, de Nederlandse topman van de van oorsprong Duitse keten.

Volgens Van der Laan presteren de onlineverkoopkanalen van Douglas beter dan de stenen winkels. Het bedrijf herschikt zijn investeringen en richt zich op verdere digitalisering en "concurrerende prijzen".

Douglas probeert ook een onderscheidender aanbod aan parfums en make-upproducten te ontwikkelen. Zo hoopt het bedrijf te scoren met lanceringen van merken in samenwerking met bekende modellen en actrices.