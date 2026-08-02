Foute makelaars: vijf jaar later nog steeds vriendjespolitiek

Makelaars mogen het biedproces niet beïnvloeden. Toch belt de verkoopmakelaar u op met een tip, komt er een bod binnen ná de deadline en gaat het huis alsnog naar een ander. Vijf jaar na de eerste undercoveractie van Radar is het koopproces nog altijd niet dicht te krijgen.

Het duwtje vóór de deadline

Radar ondervroeg ruim 3500 mensen die recent een woning kochten of verkochten. Van de bieders kreeg 43 procent informatie van de verkoopmakelaar die bedoeld leek om hun bod bij te sturen: bied wat hoger, laat dat voorbehoud vallen. Bijna twee derde paste het bod daarop aan, in vier van de vijf gevallen nog vóór het sluiten van de biedtermijn — precies op het moment dat het proces blind hoort te zijn.

“De makelaar belde dat wij de tweede hoogste bieder waren en dat de twee hoogste bieders opnieuw een bod mochten uitbrengen. Het was pure manipulatie.”

Ook ná de deadline blijft het schuiven. 86 procent van de ondervraagden wist niet eens dat er dan nog geboden kan worden. Wie het wel weet, is in het voordeel: ruim een derde van de late bieders kocht daarmee een huis. Andere bieders krijgen zelden de kans te reageren, en driekwart kreeg achteraf geen enkel inzicht in wat er nog binnenkwam.

Het biedlogboek dat niet sluit

Op papier is er van alles geregeld: sinds 2023 een verplicht biedlogboek, gezamenlijk tuchtrecht, een klachtenloket. Maar de grootste makelaarsclub NVM tekende de branchebrede minimumeisen niet en voerde per februari 2026 een eigen protocol in, waarin de open inschrijving juist is vastgelegd — de methode waarbij makelaar en verkoper tijdens de biedtermijn kunnen meekijken. Vereniging Eigen Huis noemt dat drie stappen terug en heropende het meldpunt makelaardij. Binnen één dag kwamen er 250 meldingen binnen.

“Ondanks eerdere beloften vanuit de sector blijft er ruimte voor manipulatie. Daardoor staan consumenten nog altijd zwak in een proces met grote financiële gevolgen.”

De inzet is groot. In juni betaalde een koper voor een bestaande woning gemiddeld 496.235 euro, ruim 4 procent meer dan een jaar eerder. Bij ruim zeven op de tien verkopen ging er meer over tafel dan de vraagprijs. Elk kunstmatig opgedreven procent is dan al snel een paar duizend euro.

Wat u zelf kunt doen

Vraag vooraf welke verkoopmethode geldt — open of gesloten inschrijving, veiling of onderhandelen.

— open of gesloten inschrijving, veiling of onderhandelen. Vraag altijd actief om het biedlogboek. Zonder verzoek krijgen kopers het nog te vaak niet.

Zonder verzoek krijgen kopers het nog te vaak niet. Noteer elk telefoontje tijdens de biedtermijn , met datum, tijd en wat er precies gezegd is.

, met datum, tijd en wat er precies gezegd is. Laat u de voorbehouden niet afpraten. Financiering en bouwkundige keuring zijn uw vangnet.

Financiering en bouwkundige keuring zijn uw vangnet. Klagen gaat in stappen: eerst schriftelijk bij de makelaar, daarna gratis bij het Klachtenloket Vastgoedprofessionals, zo nodig via de Tuchtcommissie.

Zolang transparantie afhangt van de goede wil van de branche, blijft de koper de zwakste partij in de duurste transactie van zijn leven.

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