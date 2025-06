Particuliere verhuurderskoepel klaagt Staat aan om hoge belasting

AMSTERDAM (ANP) - Vastgoed Belang, de branchevereniging van particuliere verhuurders, en belastingadviseur Cor Overduin willen de Nederlandse staat aanklagen vanwege volgens hen "onrechtmatige" belastingmaatregelen. Veel verhuurders zouden te veel belasting betalen, omdat de Belastingdienst ervan uitgaat dat ze meer rendement behalen dan ze in werkelijkheid doen.

Vorige week stemde de Tweede Kamer in met een regeling die dit moest oplossen, de Wet tegenbewijsregeling box 3. Belastingbetalers kunnen daarmee het werkelijk behaalde rendement aantonen. Als dit bedrag lager is dan het eerder aangeslagen verwachte rendement, krijgen zij de te veel betaalde belasting terug. Maar dit is geen goede oplossing, vindt directeur Edward Touw van Vastgoed Belang. "Je mag kosten voor onderhoud en verduurzaming niet opvoeren bij het bepalen van je rendement", legt hij uit.

Vanaf 2026 wordt daarnaast het fictief rendement verhoogd, dat gebaseerd op aannames van de Belastingdienst.