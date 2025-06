KNVB ziet daling in aantal incidenten in het amateurvoetbal

ZEIST (ANP) - Het aantal zware tuchtzaken in het amateurvoetbal is afgelopen seizoen afgenomen terwijl het aantal wedstrijden is gestegen. Dat meldt de KNVB dinsdag. Een jaar eerder steeg het aantal zware tuchtzaken juist. Door de eerdere stijging nam de voetbalbond afgelopen seizoen een aantal maatregelen.

"Dat het aantal incidenten iets is gedaald, is een signaal dat we op de goede weg zijn", zegt Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal van de KNVB. "Het is geen reden om de vlag uit te hangen want elk incident heeft grote impact op de betrokkenen. Wij gaan onze maatregelen grondig evalueren, want er is nog genoeg werk te doen."

Een van de nieuwe maatregelen afgelopen seizoen is dat een team twee weken geen competitie mag spelen na verbaal of fysiek geweld tegen een scheidsrechter. "Die tijd moet worden benut voor een plan om herhaling te voorkomen." Deze regel werd 431 keer toegepast, waarna in bijna alle gevallen geen herhaling plaatsvond.

Risicoverenigingen

Het aantal clubs dat intensief werd begeleid om dreigende risico's te verkleinen, steeg van 23 naar 95. Dit kwam mede voort uit het feit dat de risicoverenigingen eerder werden begeleid om incidenten te voorkomen.

De KNVB noemt als positief punt het aantal mensen dat kennis van de spelregels heeft. Het is vanaf januari 2025 verplicht voor spelers die geboren zijn tussen 1998 en 2007 om het spelregelbewijs te halen. Dit heeft 99,1 procent gedaan. Tevens mogen alleen aanvoerders nog overleggen met de scheidsrechter. Spelers die de scheidsrechter op een niet respectvolle manier benaderen krijgen een gele kaart. Het beeld bij de arbitrage is dat deze maatregel "een positieve en preventieve werking" heeft.