Azerbeidzjan opent grens met Iran voor buitenlandse evacuees

BAKOE (ANP/AFP) - Ruim zeshonderd buitenlanders zijn uit Iran naar Azerbeidzjan gevlucht om te ontkomen aan het opgelaaide geweld tussen Iran en Israël. De landsgrens was sinds 2020 gesloten, maar is voor de evacuees tijdelijk heropend. De groep komt uit zeventien landen, deels in Europa, zegt een Azerbeidzjaanse regeringsbron tegen persbureau AFP.

De doorgelaten mensen kwamen onder meer uit verschillende landen rond de Kaspische Zee en EU-landen als Duitsland, Spanje en Italië, maar ook de Verenigde Staten, China en Vietnam. Ze kwamen het land binnen via een overgang bij Astara, aan de kust. Van daaruit worden ze naar de luchthaven van Bakoe gebracht en op vliegtuigen richting hun thuislanden gezet.

Ook Turkmenistan zegt mensen doorgelaten te hebben die gevlucht waren. Het ging om 120 personen, vooral uit andere Centraal-Aziatische landen. Turkmenistan is normaal gesproken een zeer gesloten land.