Alliander verwacht flink meer te gaan investeren in vol stroomnet

AMSTERDAM (ANP) - Alliander, de eigenaar van netbeheerder Liander, verwacht flink meer te gaan investeren in de uitbreiding van het steeds vollere elektriciteitsnet. Alliander, dat het stroomnet beheert in onder meer Gelderland, Noord-Holland en Flevoland, verwacht volgens financieel topman Walter Bien dat de investeringen oplopen tot zo'n 3 miljard euro per jaar.

"Als wij naar onze investeringspaadjes kijken voor de komende jaren dan groeit onze investering door naar richting de 3 miljard euro", zei hij woensdag bij het bekendmaken van de jaarresultaten van Alliander. "Dat past gewoon bij de taak die we hebben", voegde topman Maarten Otto daaraan toe.

Vorig jaar stak het bedrijf bijna 1,8 miljard euro in met name het onderhouden en uitbreiden van gas- en elektriciteitsnetten. Daarmee was 2024 het zesde jaar op rij dat Alliander een recordbedrag investeerde. Netbeheerders steken veel geld in de uitbreiding van het elektriciteitsnet om de problemen op het net te verminderen.