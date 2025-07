Pauze tegenmaatregelen VS wordt verlengd, zegt Von der Leyen

BRUSSEL (ANP/RTR/AFP) - De pauze die de Europese Unie eerder heeft ingesteld op tegenmaatregelen voor de Verenigde Staten wordt tot begin augustus verlengd. Dat heeft Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, zondag gezegd.

De EU had als reactie op Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium begin april tegenheffingen aangekondigd. Die werden later voor negentig dagen opgeschort, om tegemoet te komen aan de afgeschaalde algehele importtarieven van de VS. De huidige opschorting van de EU-vergelding zou in de nacht van maandag op dinsdag aflopen.

Zaterdag heeft de Amerikaanse president Donald Trump importheffingen van 30 procent aangekondigd op goederen uit de EU, die op 1 augustus moeten ingaan. "De Verenigde Staten hebben ons een brief gestuurd met maatregelen die van kracht zouden worden, tenzij er een onderhandelde oplossing komt. Daarom zullen wij ook de opschorting van onze tegenmaatregelen verlengen tot begin augustus", zei Von der Leyen.