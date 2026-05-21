ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Pensioenfonds ABP wil 2000 starters- en studentenwoningen bouwen

Economie
door anp
donderdag, 21 mei 2026 om 9:24
anp210526087 1
AMSTERDAM (ANP) - Pensioenfonds ABP en vastgoedinvesteerder Rockfield Real Estate willen de komende jaren meer dan 2000 betaalbare en duurzame woningen voor studenten en starters in Nederland ontwikkelen. Ze stellen daarvoor 350 miljoen euro aan startkapitaal beschikbaar.
Het gaat om grootschalige wooncomplexen van doorgaans 250 tot 500 woningen in studentensteden, die gemeenschappelijke ruimtes krijgen voor bijvoorbeeld studie en sport. In vrijwel al deze steden is een groot tekort aan betaalbare woningen voor studenten en starters, aldus de organisaties. Dat belemmert volgens hen niet alleen de toegang tot onderwijs en werk, maar zet ook de doorstroming op de woningmarkt onder druk. "Studenten en starters die geen passende woning vinden, blijven noodgedwongen thuiswonen of bezetten woningen die bestemd zijn voor andere doelgroepen."
ABP-bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen stelt dat deze belegging past bij de strategie van het pensioenfonds om te investeren in projecten die de Nederlandse woningmarkt "gezonder en veerkrachtiger" maken.
loading

POPULAIR NIEUWS

182355899_m

Dit is hoe je katten op een diervriendelijke manier weert uit je tuin

173251139_m

De manier waarop je schrijft, kan een eerste teken zijn van dementie

shutterstock_2725387623

Europa’s geheime Plan B als Trump de NAVO lamlegt

anp 494441835

Krentenbaard: wat is het en waarom krijgen kinderen het vaker?

Scherm­afbeelding 2026-05-21 om 05.51.34

Franse Moeder zet zoontjes (3 en 5) geblindoekt uit de auto in Portugal uit en verdwijnt

248026100_m

Onderzoek onthult grote verschillen in lhbti-acceptatie: zo scoort Nederland echt

Loading