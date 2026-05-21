Persbureau: Pakistaanse bemiddelaar weer onderweg naar Iran

door anp
donderdag, 21 mei 2026 om 9:23
TEHERAN (ANP/AFP/RTR) - De Pakistaanse topmilitair die bemiddelt tussen Iran en de VS reist donderdag weer naar Teheran, meldt het Iraanse persbureau ISNA. Veldmaarschalk Asim Munir is er volgens het persbureau om de "gesprekken en consultaties" voort te zetten.
De Amerikaanse regering heeft een nieuw voorstel gedaan om een einde te maken aan de oorlog. Iran zegt dat voorstel te overwegen. Pakistan heeft ook al bij eerdere gespreksrondes bemiddeld.
De Amerikaanse president Donald Trump dreigde woensdag dat hij "de juiste antwoorden" wil horen van Iran, en dat er anders doden kunnen vallen. "Of we sluiten een deal, of we gaan dingen doen die een klein beetje naar zijn, maar hopelijk komt het niet zo ver."
De Iraanse Revolutionaire Garde waarschuwde daarop dat bij nieuwe Amerikaanse aanvallen hard wordt teruggeslagen.
