Pentagon mag AI-bedrijf Anthropic voorlopig aanmerken als gevaar

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse ministerie van Defensie mag AI-bedrijf Anthropic voorlopig blijven aanmerken als risico. Tot dat voorlopige oordeel komt een Amerikaans hof van beroep in Washington. Anthropic stelt in twee rechtszaken dat het Pentagon het bedrijf op de zwarte lijst heeft gezet als vergelding voor een meningsverschil over beperkingen aan de inzet van zijn kunstmatige intelligentie.

Het hof van beroep moet nog tot een eindoordeel komen in deze zaak, die versneld behandeld zal worden. Maar zolang de zaak loopt, blijft Anthropic aangemerkt als bedreiging voor de toeleveringsketen. Een rechter in Californië hield eerder wel een overheidsbrede ban op Anthropic tegen, onder andere omdat de motivering van de regering-Trump zou rammelen.

Het Pentagon wilde onbeperkt gebruikmaken van de AI-systemen van Anthropic, dat veel opzien baart met zijn geavanceerde modellen en chatbot Claude. Maar Anthropic stelt als voorwaarde dat zijn technologie niet wordt ingezet voor het massaal in de gaten houden van de bevolking en volledig autonome wapens.