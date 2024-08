Peren meest geteelde fruit, pruimenteelt neemt af in 2024

DEN HAAG (ANP) - Peren zijn in 2024 de meest geteelde fruitsoort in Nederland. Iets meer dan 1100 bedrijven telen dit jaar peren op gemiddeld 8,7 hectare. De oppervlakte van de perenteelt is daarmee met meer dan 80 procent gestegen ten opzichte van 2010, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de voorlopige landbouwtelling 2024.

De oppervlakte van de pruimenteelt neemt juist af. Dit jaar wordt 260 hectare, ofwel 520 voetbalvelden, gebruikt voor pruimen. Dat is 40 procent minder dan aan het begin van de eeuw. Het aantal bedrijven dat pruimen teelt neemt ook af. Dit jaar telen 270 bedrijven pruimen, bijna de helft minder dan in 2000.

Sinds de jaren negentig worden er volgens het CBS steeds meer kersen geteeld in Nederland. Dat komt mede door de opkomst van nieuwe rassen. De oppervlakte van de kersenteelt is sinds 2000 bijna verdrievoudigd tot zo'n 560 hectare (1120 voetbalvelden). Met uitzondering van 2004, 2010 en 2019, is de oppervlakte waarop kersen worden geteeld ieder jaar toegenomen. Het aantal kersentelers (340) is sinds 2000 ongeveer gelijk gebleven.

Appel

In 2024 mochten kersentelers die last hebben van een exotische fruitvlieg, voor het laatst gebruikmaken van twee gewasbeschermingsmiddelen. Of deze maatregel effect heeft op de kersenteelt van volgend jaar is volgens het CBS nog niet duidelijk.

De meeste bedrijven die kersen of pruimen telen combineren dat met ander fruit, zoals appels of peren. In 2024 zijn er ruim 219 bedrijven die kersen samen met een andere fruitsoort telen, 223 bedrijven telen pruimen in combinatie met ander fruit. 120 kersentelers telen uitsluitend kersen. Het aantal bedrijven dat alleen pruimen teelt neemt de laatste jaren af.

Na de peer is de appel de meest geteelde fruitsoort. In 2024 wordt deze vrucht door 920 bedrijven geteeld op gemiddeld 5,7 hectare. In tegenstelling tot peren is de oppervlakte voor appelteelt in de afgelopen veertien jaar ongeveer gelijk gebleven.