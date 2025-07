Philip Morris keldert op beurs door tegenvallende Zyn-verkoop

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Tabaksconcern Philip Morris International was dinsdag een grote verliezer op Wall Street omdat de verkoop van de populaire Zyn-nicotinezakjes minder sterk is gestegen dan analisten hadden verwacht. Ook de omzet van het Amerikaanse concern bleef achter bij de verwachtingen, terwijl het bedrijf vooruitzichten verlaagde om een tegenvallende sigarettenverkoop. Beleggers zetten de aandelen daarop meer dan 8 procent lager.

Het bedrijf kampte vorig jaar nog met productieproblemen voor Zyn. Die problemen zijn nu wel opgelost. Het bedrijf zet "alle zeilen bij" om de groei van Zyn te maximaliseren, zei financieel directeur Emmanuel Babeau. "We gaan weer over op normale activiteiten en dat zal zeker meer promotie inhouden."

Op Wall Street is de drukke cijferperiode voor beleggers inmiddels in volle gang. Bijvoorbeeld ook General Motors (GM) en Coca-Cola openden dinsdag de boeken. De algehele stemming op de beurzen was voorzichtig na de recordstanden van een dag eerder.