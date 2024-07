Philips ontvangt ruim half miljard euro van verzekeraars

AMSTERDAM (ANP) - Philips heeft ruim een half miljard euro van zijn verzekeraars ontvangen na de afwikkeling van het slaapapneuschandaal, komt naar voren uit de laatste kwartaalcijfers. Van de 816 miljoen euro bedrijfswinst die het bedrijf in het tweede kwartaal in de boeken zette, is 538 miljoen euro verzekeringsgeld. In de tweede helft van het jaar verwacht het bedrijf nog 389 miljoen euro.

Het verzekeringsgeld is bedoeld als compensatie voor de kosten die Philips maakte tijdens het afwikkelen van alle problemen met de slaapapneu-apparaten van Respironics. Eerder dit jaar trof het zorgtechnologieconcern een schikking van 1,1 miljard dollar in de Verenigde Staten om patiënten te compenseren die letselschade opliepen door Philips' apparaten tegen slaapapneu.

Hoewel de kwartaalwinst van Philips flink is aangesterkt door de verzekeringsinkomsten, kostten de problemen bij Respironics het bedrijf in totaal tussen de 4 miljard en 5 miljard euro aan onder andere schikkingen, afboekingen en herstelkosten.