Picnic verwacht boodschappen te kunnen bezorgen ondanks gladheid

AMSTERDAM (ANP) - Onlinesupermarkt Picnic verwacht geen last te krijgen van de sneeuw en gladheid zondag. "Picnic voorziet met de huidige weersverwachtingen geen problemen bij de bezorging. We gaan er dus vanuit dat alle bestellingen op tijd bij klanten bezorgd worden", meldt een woordvoerder van Picnic.

"Uiteraard houden we de weersvoorspellingen voortdurend in de gaten", vervolgt de woordvoerder. In heel Nederland geldt code geel. In de middag begint het in het zuidwesten te sneeuwen en later ook in de rest van het land. Daardoor kan het glad worden. Rijkswaterstaat waarschuwt dat mensen tot maandagochtend rekening moeten houden met gladheid als ze de weg opgaan en hun rijstijl moeten aanpassen.

Schiphol had zaterdag uit voorzorg een groot aantal vluchten geschrapt. KLM meldde dat de luchtvaartmaatschappij zeker 150 vluchten had geannuleerd.