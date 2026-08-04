Plussen op Wall Street na hoop op deal over Straat van Hormuz

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag aanzienlijk hoger de handelsdag uitgegaan. Uitspraken van Qatarese en Amerikaanse functionarissen over voortgang in de gesprekken over de Straat van Hormuz wakkerden de hoop aan op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Ook was er optimisme na goed ontvangen bedrijfsresultaten.

De belangrijkste graadmeters op Wall Street gingen verder omhoog. De Dow-Jonesindex eindigde 1,7 procent hoger op een nieuw slotrecord van 54.085,88 punten, nadat de index van de dertig grootste Amerikaanse bedrijven maandag ook al op de hoogste stand ooit sloot. De brede S&P 500-index steeg 1,8 procent tot 7736,52 punten, waarmee de graadmeter ook de hoogste stand ooit bereikte.

Techgraadmeter Nasdaq klom 2,6 procent tot 26.584,99 punten, mede dankzij een flinke koerswinst van AI-techbedrijf Palantir Technologies (plus 29,5 procent). Palantir, dat software ontwikkelt voor het analyseren en koppelen van grote hoeveelheden data voor bedrijven, het leger en veiligheidsdiensten, presteerde afgelopen kwartaal beter dan beleggers hadden verwacht.

Beleggers hadden verder de ogen gericht op de ontwikkelingen in het Midden-Oosten. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio zei dat er vooruitgang zit in de gesprekken tussen Iran en Oman over het beheer van de Straat van Hormuz. Zijn collega van Financiën, Scott Bessent, zei eerder op de dag dat er "vandaag of morgen" een overeenkomst wordt verwacht over de heropening van de zeestraat. Qatar heeft laten weten dat "bemiddelaars vooruitgang boeken de oorlog tussen Iran en de VS te beëindigen".

De olieprijzen daalden tot 6 procent.

Chipfabrikant Advanced Micro Devices (AMD) won 7 procent in afwachting van de kwartaalresultaten die na de slotbel naar buiten komen. Ook SpaceX (plus 9,4 procent) maakt na sluiting van de handel op Wall Street kwartaalcijfers bekend. Het zijn de eerste resultaten van het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk sinds de beursgang in juni.

Chipotle Mexican Grill zakte 9,7 procent. De burritoketen heeft jalapeño's uit meerdere van zijn filialen verwijderd, nadat bekend werd dat de pepers mogelijk verband houden met een salmonella-uitbraak. Daarbij werden 110 mensen ziek, waarbij veel patiënten aangaven dat ze afgelopen maand bij een restaurant van Chipotle hadden gegeten, meldde persbureau Bloomberg.

McDonald's kreeg er 1,2 procent bij na resultaten. De fastfoodketen boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht, maar de omzet viel tegen.