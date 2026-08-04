SpaceX voert omzet flink op in eerste resultaten sinds beursgang

STARBASE (ANP) - SpaceX, het ruimtevaart-, AI- en satellietbedrijf van Elon Musk, heeft in het tweede kwartaal de omzet fors opgevoerd. Het bedrijf profiteerde onder meer van een sterke groei van het aantal Starlink-abonnees en meer opbrengsten uit zijn tak voor toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI).

Het is voor het eerst dat SpaceX resultaten bekendmaakt als beursgenoteerd bedrijf na de historische beursgang in New York in juni.

De totale omzet van SpaceX steeg in april, mei en juni met 92 procent tot 7,8 miljard dollar (omgerekend ruim 6,7 miljard euro) in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Het bedrijf rapporteerde daarnaast een nettoverlies van 541 miljoen dollar, tegen 1 miljard dollar verlies in het tweede kwartaal van 2025.

Het aantal abonnees van satellietnetwerk Starlink verdubbelde tot 12 miljoen ten opzichte van het tweede kwartaal van vorig jaar. De divisie waar Starlink onder valt, was goed voor een omzet van bijna 4,3 miljard dollar.