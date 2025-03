Polderbaan Schiphol langer gedeeltelijk gesloten om zonnepanelen

SCHIPHOL (ANP) - Landende vliegtuigen op Schiphol kunnen ook de komende twee weken de Polderbaan dagelijks twee uur niet gebruiken als de zon schijnt. Er is nog geen oplossing voor de overlast die de schittering van nieuwe zonnepanelen piloten geeft. De begin deze maand ingevoerde maatregel wordt verlengd tot in ieder geval 6 april.

Dagelijks wordt op basis van de weersverwachting gekeken of het nodig is de Polderbaan te sluiten voor landende vliegtuigen. Deze week gaat het om het tijdslot tussen 10.00 uur en 12.00 uur, nadat de zomertijd is ingegaan komend weekend wordt dat tussen 11.00 uur en 13.00 uur.

"Een kortetermijnoplossing van de gemeente is nog niet voorhanden en grondige aanvullende onderzoeken wijzen uit dat er gedurende een langere periode belemmerd zicht is voor piloten door schittering. De partijen willen dit tot een minimum beperken, omdat het niet inzetten van de Polderbaan impact heeft op de geluidsbelasting rondom Schiphol", schrijft de luchthaven.