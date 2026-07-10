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Polen neemt eerste windmolenpark in Oostzee in gebruik

Economie
door anp
vrijdag, 10 juli 2026 om 20:03
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WARSCHAU (ANP/DPA) - Polen heeft vrijdag zijn eerste windmolenpark in de Oostzee in gebruik genomen met de levering van de eerste stroom aan het elektriciteitsnetwerk. De Poolse premier Donald Tusk noemt het project een cruciaal element van de energiezekerheid van zijn land.
Het park Baltic Power is eigendom van het Poolse staatsenergiebedrijf Orlen en het Canadese bedrijf Northland Power. Het ligt op 23 kilometer voor de Poolse kust. Momenteel zijn 54 windmolens geplaatst en dat moet groeien naar 76 turbines. Die moeten dan voldoende energie leveren voor ruim 1,5 miljoen Poolse huishoudens. Het Nederlandse maritieme bedrijf Van Oord heeft de funderingen voor die windmolens geïnstalleerd.
In totaal zou met het offshore park een investering gemoeid zijn van 4,7 miljard euro. Polen wil minder afhankelijk worden van steenkolen bij de energievoorziening en is ook bezig met de bouw van zijn eerste kerncentrale. Daarnaast wil Polen nog meer duurzame energie gaan opwekken.
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