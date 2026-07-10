ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

COA betreurt besluit Rode Kruis en VluchtelingenWerk, wel begrip

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 juli 2026 om 19:50
anp100726214 1
TER APEL (ANP) - Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) betreurt het besluit van het Rode Kruis en VluchtelingenWerk (VWN) om de hulpverlening op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel te staken, maar heeft er vanwege "de aanhoudende druk en de omstandigheden" wel begrip voor. Het COA hoopt dat het Rode Kruis, VWN, het ministerie en de gemeente Westerwolde snel tot een oplossing komen.
Het COA voerde eind mei gecontroleerde toegang tot het aanmeldcentrum in, omdat het aantal asielzoekers in de opvang te hoog was. "De leefbaarheid en beheersbaarheid kwamen in Ter Apel met de hoge aantallen mensen in het geding." Door het strengere toelatingsbeleid verbleven de afgelopen weken vaak tientallen mensen op het voorterrein van het aanmeldcentrum in afwachting van een plek.
Het Rode Kruis en VluchtelingenWerk verleenden hulp aan de wachtenden. Verschillende gemeenten hebben nachtopvang geboden, maar een structurele oplossing voor het overvolle Ter Apel is nog altijd niet gevonden.
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2026-07-06 om 07.49.45

De 10 schoonste landen van de wereld in 2026

Scherm­afbeelding 2026-07-10 om 06.40.01

In deze gemeenten mag je sinds vandaag géén water meer uit sloten halen — bekijk of jouw regio erbij zit

Scherm­afbeelding 2026-07-10 om 05.55.19

Geert Wilders meldt zich direct na uitschakeling Marokko dolblij op X

anp100726002 1

Fans Marokko in diverse steden straat op na verloren WK-wedstrijd

shutterstock_2748557679

Dit zijn de 13 gezondste landen met het meeste schone lucht

shutterstock_2736128905

Is dat ene glaasje wijn per avond echt zo onschuldig?

Loading