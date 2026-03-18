Politie België neemt maatregelen tegen tanktoerisme Maasmechelen

Economie
door anp
woensdag, 18 maart 2026 om 13:41
MAASMECHELEN (ANP/BELGA) - De politie van het Belgische Lanaken-Maasmechelen gaat in Maasmechelen ingrijpen vanwege verkeershinder. Die wordt volgens de politie veroorzaakt door tanktoerisme.
Het gaat vooral om vrachtwagens die niet meer langs de snelweg tanken, maar op een industrieterrein in Maasmechelen. Daardoor ontstonden de afgelopen dagen lange files op onder meer de rechterrijstrook van de E314.
Personenauto's die de grens oversteken om te tanken, vormen volgens de politie niet het grootste probleem.
Vrachtwagens
De lokale politie gaat een bufferzone voor (internationale) vrachtwagens inrichten. Die moet voorkomen dat vrachtwagens zich blijven ophopen op de wegen rond het industrieterrein. Op drukke tijden gaat de politie de instroom van het verkeer naar het industrieterrein ontraden en omleidingen aangeven.
Hiermee wil de politie Lanaken-Maasmechelen voorkomen dat de wegpolitie de afrit vanuit Nederland permanent afsluit, zoals nu wordt overwogen.
