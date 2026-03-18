ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tientallen demonstranten bij bezoek Willem-Alexander aan Aruba

door anp
woensdag, 18 maart 2026 om 13:36
ORANJESTAD (ANP) - Koning Willem-Alexander is woensdag begonnen aan zijn bezoek aan Aruba. De koning ontmoet er onder anderen fractievoorzitters van de Staten van Aruba en de ministerraad in Fort Zoutman, een voormalig fort en museum in Oranjestad. Voor de ingang van het fort stonden zo'n vijftig demonstranten.
Zij zijn tegen de invoering van financieel toezicht door Nederland, de zogenaamde HOFA. In deze zogeheten consensuswet staan richtlijnen die volgens het kabinet leiden tot gezondere overheidsfinanciën op Aruba. De demonstranten droegen zwarte T-shirts met daarop de tekst: 'We kunnen het zelf'. Ze vinden het financieel toezicht een aantasting van de autonomie van Aruba.
Staatssecretaris Eric van der Burg (Koninkrijksrelaties) is ook mee. Hij zei tegen de actievoerders dat Nederland voorstander is van de HOFA omdat Aruba dankzij deze regeling lagere rentes gaat betalen voor leningen. Van der Burg zei tegen de demonstranten dat hij hun boodschap "meeneemt naar Nederland".
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_1424698355

160426447_m

ANP-544628651

generated-image (2)

generated-image (5)

ANP-553037680

Loading